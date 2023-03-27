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  • Pınar Deniz sosyal medyayı yine yıkıp geçti. 'Aktris' dizisindeki iddialı tarzı olay oldu

Pınar Deniz sosyal medyayı yine yıkıp geçti. 'Aktris' dizisindeki iddialı tarzı olay oldu

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Aktris dizisi, Disney+’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dikkat çeken ikiliden Deniz'in dizi için değiştirdiği tarzı gündem oldu. Diziden gelen ilk karelerden Pınar Deniz'in derin bacak yırtmaçlı elbisesi de gözlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:09
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'Aktris' dizisindeki iddialı tarzı olay oldu. Pınar Deniz sosyal medyayı yine yıkıp geçti.

Pınar Deniz sosyal medyayı yine yıkıp geçti. 'Aktris' dizisindeki iddialı tarzı olay oldu
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Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Aktris dizisi sosyal medyada gündemde. Merakla beklenen gerilim-suç-mizah türündeki dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor.

Yargı dizisiyle dikkat çeken isimlerden Pınar Deniz bu dizi için de iddialı bir dönüşüm geçirdi. Kısa saçlı hali ve derin bacak yırtmaçlı pozları paylaşılan Deniz sosyal medyayı salladı.

Pınar Deniz'i görenler "Ne yapsa yakışıyor" yorumlarında bulundu.

AKTRİS OYUNCULARI

Aktris’in başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

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