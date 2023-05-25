Pınar Deniz transparan büstiyeriyle paylaştı. Hayranları beğeni butonunu çökertti

Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, ünlü komedyen İbrahim Selim'in Youtube kanalına konuk oldu. Hazırlık aşamalarını paylaşan Deniz, transparan büstiyeriyle pozlarını paylaştı, görenler güzelliğine hayran kaldı.

Pınar Deniz transparan büstiyeriyle paylaştı. Hayranları beğeni butonunu çökertti

Editör: Özlem KIRAL

Yargı dizisinin sezon finali yapmasının ardından ilk kez ekranda görünecek olan başarılı oyuncu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Ünlü oyuncu mavi transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

640xauto-3.webp

Günlük hayatından ve iş birliklerinden kareler paylaşan Deniz, bu kez katıldığı programın hazırlık aşamalarını paylaştı.

640xauto-2.webp

Deniz paylaşımına ' Alo @ibrahimselim ben geliyorum. Hazır mısın?' notunu düştü.

640xauto-4.webp

Program için dantelli transparan bir büstiyer ve kargo tarz pantolon tercih eden Deniz, fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncunun paylaşımına kullanıcılar 'Çok güzelsin', 'Hanımefendi neden bu kadar güzelsiniz?' , 'Prenses', Buzlar kraliçesi olmuşsun' gibi yorumlarda bulundular.

İlgili Haberler
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den flaş itiraf
Pınar Deniz ve Sibel Kekilli arasında kriz çıktı. Galaya gelmedi
Kaan Yıldırım Pınar Deniz'i öve öve bitiremedi. Sevgilisinin film galasına katıldı
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. O halini görenler şoke oldu
Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Bunlar bizim biyokimyanızı bozuyorlar Sağlık
Bunlar bizim biyokimyanızı bozuyorlar
Beşiktaş'tan flaş karar. Siyah Beyazlı yöneticilerden görülmemiş hamle Spor
Beşiktaş'tan flaş karar. Siyah Beyazlı yöneticilerden görülmemiş hamle
Uzmanı alerjik çocukları uyardı Sağlık
Uzmanı alerjik çocukları uyardı
Kılıçdaroğlu TRT konuşmasında TRT ile dalga geçti Siyaset
Kılıçdaroğlu TRT konuşmasında TRT ile dalga geçti
Hangi bitki bademcik ağrısına iyi gelir Şifalı Bitkiler
Hangi bitki bademcik ağrısına iyi gelir
Kasıkotu fıtığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kasıkotu fıtığa iyi geliyor
Yurt dışında ikinci tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti Dünya
Yurt dışında ikinci tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti