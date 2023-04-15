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Pınar Deniz'den RTÜK'e Kızılcık Şerbeti tepkisi! "O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz"

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz “Kızılcık Şerbeti” dizisine RTÜK tarafından uygulanan 5 kez yayın durdurma cezasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:22
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"O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz" Pınar Deniz'den RTÜK'e Kızılcık Şerbeti tepkisi

Pınar Deniz'den RTÜK'e Kızılcık Şerbeti tepkisi! ''O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz''
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Yayın durdurma cezası alan ancak son bölümü yayın saatine kadar program akışında yer alan Kızılcık Şerbeti adlı dizi, kanal yönetimine yasak bilgisinin geç iletilmesi sebebiyle apar topar yayından kaldırıldı. Yapılan bu uygulamaya Pınar Deniz tepki gösterdi.

Avukatlar aracılığıyla kanal yönetimine mail üzerinden bildirilen yasak kararının posta yoluyla gönderilmesi istenmiş, RTÜK söz konusu postayı ancak dizi yayına girdikten sonra göndermişti.
Kızılcık Şerbeti dizisi sevenleri ekran karşısına geçtikten kısa bir süre sonra dizinin kaldırıldığını ve yerine İslamofobi konusunu işleyen bir belgeselin konulduğunu gördü.

İTİRAZ ŞANSI BIRAKMADI

RTÜK'ün yaptığı bu son dakika hamlesi yüzünden kanal yönetiminin itiraz hakkı elinden alınmışken yapılan bu uygulamaya çok sayıda tepki geldi. Pınar Deniz de Kızılcık Şerbeti dizisine uygulanan cezaya isyan etti.

Güzel oyuncu dizi ekibinin 5 hafta boyunca para alamayacağına dikkat çekti ve “Neden? Gerçekten neden? O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Çok yazık gerçekten…” mesajını yayınladı.


 

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