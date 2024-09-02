Yargıtay Cumhuriyet Savcısına saldıran şüpheli teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Yargıtay Cumhuriyet Savcısına saldıran şüpheli teslim oldu

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yönelik saldırının firari şüphelisi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Feneryolu Mahallesi'nde bulunan bir otoparkın çıkışında, iki şüpheliyle tartışan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından İşçimen’i darbeden firari şüpheli E.G., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Polis, E.G.’yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, İşçimen'in saldırıya uğradığı anın görüntüleri incelenerek zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu belirlendi. T.T.İ., İşçimen’e hakaret ettiği tespit edilerek yakalandı; ancak adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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