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Yargıtay resmi tatil için son kararı verdi. Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan resmi tatillere ilişkin emsal nitelikte karar geldi. Kararda, resmi tatil günlerinde çalışacak olan işçi için, 1 saat dahi çalışsa bile tam yevmiye alma hakkına sahip olacağı belirtildi. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılmasının hatalı olduğu belirtilerek, işçinin ulusal bayram-genel tatil günlerinde tam yevmiyeye hak kazandığı duyuruldu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 14:17
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Yargıtay resmi tatil için son kararı verdi

Yargıtay resmi tatil için son kararı verdi. Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
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Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.

“KARARI HER İKİ TARAF DA TEMYİZ ETTİ”

Davacı; ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti. Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz etti.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

“1 SAAT DAHİ ÇALIŞSA TAM YEVMİYEYE HAK KAZANIR”

Kararda şu ifadelere yer verildi: "İş Kanunu’nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

İHA

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