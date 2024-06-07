Yargıtay üyesinin lüks villasındaki mobilyaların parasını Ayhan Bora Kaplan mı ödedi?

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada gizli tanık olarak ifade veren Serdar Sertçelik’in iddiaları özellikle yargı ve emniyet cephesinde deprem etkisine neden olmuştu. Söz konusu ifadelerle ilgili savcılık, emniyete verdiği talimatla konunun araştırılmasını istedi. Yapılan araştırma sonrası hazırlanan 199 sayfalık tutanakta çarpıcı iddialar yer aldı.

T24 yazarı Tolga Şardan, hazırlanan tutanaktan çarpıcı bir ayrıntıyı paylaştı. Şardan, Sertçelik’in ifadelerine göre, Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’ın lüks villasına alınan eşyaların parasının Ayhan Bora Kaplan tarafından ödendiğini yazdı.

Tolga Şardan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Emniyet, savcılık talimatı üzerine, Sertçelik’in verdiği bilgileri yaklaşık 4.5 ay boyunca araştırdı ve 24 Nisan’da sonuca bağladı.

Raporda, Sertçelik’in “M7” koduyla verdiği bilgilerden yola çıkılarak önemli tespitler yapıldığı görülüyor.

Bunlardan birisi Kaplan’la sadece “bir kez” görüştüğünü öne süren dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın lüks villasına mobilya yapılması ve parasının Kaplan tarafından ödendiği iddiası.

Bu arada, Kocaman’la Kaplan’ın bağlantılı olduğu iddialarının gündeme geldiği günlerde, Kocaman’ın Çayyolu’nda lüks villası olduğunu duyurmuştum. Kendisi yaptığı açıklamada, Çayyolu’nda evi olmadığını açıklamıştı. Ancak bugün gelinen noktada Kocaman’ın Gölbaşı’nda ev değil lüks villa sahibi olduğu polis raporuyla ortaya çıktı.

Rapordan alıntı yapıyorum:

“(…) Alınan bilgi sahibi ifadelerden de anlaşılacağı üzere; örgüt lideri Bora Kaplan’ın, Cengiz Haliç’in ofisinde otururken Emre Cihan Akalın ve Şinasi olarak bildikleri Garip Ümit isimli şahsı ofise çağırdıkları, Bora Kaplan’ın Yüksel Kocaman’ın evinin mobilyalarının yapılacağını söylediğini ve bu iş için çizimini Emre Cihan Akalın’ın mobilyaları ise, Garip Ümit isimli şahsın yapacağının talimatını verdiğini,

Emre Cihan Akal’ın isimli şahıs ile birlikte Garip Ümit isimli şahısların Yüksel Kocaman’ın evi olduğu adres olan Gölbaşı’nda bulunan Hera Balo Salonları tarafına gittikleri, fiyat konusunda Garip Ümit isimli şahısla anlaşılmaması üzerine Mustafa Hallik isimli şahsa bahse konu mobilyaların yaptırıldığı ve bu mobilyaların montajı için Mustafa Hallik’in yanında çalışan Ahmet Ali Gebeş isimli şahsın gittiği, hatta kumaş göstermek için Emre Cihan Akalın ile Garip Ümit isimli şahısların Yüksel Kocaman’ın makamına gittiği alınan ifadelerden de anlaşılmaktadır. (…)”