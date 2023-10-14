Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber. Emsal nitelikte karar

Bir boşanma davasının temyiz müracatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini aldatan koca ile başka erkeğe mesaj atan kadını eşit kusurlu saydı. Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kadın yararına verdiği nafaka kararının da yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

KAYNAK: İHA
Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber. Emsal nitelikte karar

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, sadakatsizlikle suçlanan her iki tarafı da eşit kusurlu buldu. Mahkeme; kadının nafaka ve tazminat talebini geri çevirdi.

Kararı davalı - karşı davacı kadın istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin daha kusurlu olduğuna hükmederek, kadın yararına bir miktar nafaka ve tazminat ödenmesine karar verdi. Davacı - karşı davalı koca kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda, kadının, evli olduğu sürede başka bir erkeğe mesaj atmasının sadakatsizliği ispatladığı hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

"Dosya kapsamındaki delillerden ve tanık ifadelerinden taraflar arasındaki fiili ayrılığa neden olan olayın davalı-davacı kadının telefonundan başka bir erkeğe gönderilen ve kadının sadakatsizliğini gösteren mesaj olduğu sabittir. Davacı-davalı erkeğin de kadının birleşen boşanma davası öncesinde başka bir kadınla otel kaydı bulunmaktadır. Tanıklardan davalı-davacı kadının annesi, tarafların bir yıl nişanlı kaldığını, kızının yaşayacağı ortamı gördüğünü ve aile apartmanında yaşayacağını bilerek evlendiğini beyan etmiştir. Taraflar arasındaki fiili ayrılığına neden olan olay kadının telefonundan başka bir erkeğe gönderilen mesaj olup, kadının annesinin ifadesi ile birlikte değerlendirildiğinde, davacı-davalı erkeğe bölge adliye mahkemesince 'Manevi olarak bağımsız konut temin etmediği ve aile müdahalesine sesiz kaldığı' kusurlarının eklenmesi yerinde olmamıştır. Bu sebeple tarafların gerçekleşen diğer kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Yanılgılı değerlendirme sonucu erkeğin ağır kusurlu olarak kabulü doğru olmamıştır. Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için tazminat yükümlüsünün kusurlu, tazminat talep eden eşin ise kusursuz veya diğerine göre daha az kusurlu olması gerekir. Bölge adliye mahkemesince davacı-davalı erkeğin, davalı-davacı kadına nazaran ağır kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine göre kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir."

İlgili Haberler
Yargıtay’dan öğretmenlere fazla mesai kararı
Yargıtay’dan emsal karar. İş kazası sayıldı
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Yargıtay’dan kiracıları üzecek karar
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Tok tutan 3 şifalı bitki açıklandı Şifalı Bitkiler
Tok tutan 3 şifalı bitki açıklandı
Adalet bu mu? 36 kişiye mezar olmuştu. Vicdanları sızlatan karar Gündem
Adalet bu mu? 36 kişiye mezar olmuştu. Vicdanları sızlatan karar
Küresel piyasalar İsrail-Filistin çatışmasına odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar İsrail-Filistin çatışmasına odaklandı
Volkan Demirel Fenerbahçe'yi önce övdü sonra gözdağı verdi Spor
Volkan Demirel Fenerbahçe'yi önce övdü sonra gözdağı verdi
Güzel sunucu iş toplantısını sahilde yaptı Magazin
Güzel sunucu iş toplantısını sahilde yaptı
Berna Laçin Dilan Polat'a füze attı Magazin
Berna Laçin Dilan Polat'a füze attı
Ev alacaklar dikkat. Fiyatlarda yeni gelişme Ekonomi
Ev alacaklar dikkat. Fiyatlarda yeni gelişme