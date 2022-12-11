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Bunu yapanların planı suya düştü. Yargıtay'dan emsal evlilik kararı

Borç batağına girdiği için evlenmeye karar veren ve kocasından nafaka ve tazminat talep edenlerin planı suya düştü. Yargıtay son noktayı koydu.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 12:20
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Yargıtay'dan borcunu ödemek için evlenen kadına şok. Tazminatı haklı bulmadı. Planlar suya düştü

Bunu yapanların planı suya düştü. Yargıtay'dan emsal evlilik kararı
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İHA’nın haberine göre, Borç batağına girdiği için evlenmeyi seçen kadın, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı.

Emsal kararla borç ödemek için evlendikten sonra kocasından nafaka ve tazminat talep edenlerin planı suya düştü.

Son zamanlarda artış gösteren 'maddi çıkar amacıyla' yapılan evliliklerle alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar çıktı.

Aile Mahkemesi'ne müracaat eden bir kadın, şiddetli geçimsizlik sebebiyle kocasından boşanmak istediğini bildirdi. Yapılan yargılamada kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle kadın lehine nafaka ve tazminata hükmedildi.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Davalı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacı kadının borçlarını ödemek için evlendiğine dikkat çekilen kararda, "Aile kurma maksadı olmayıp sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın, boşanmada kusurludur" denildi.

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The Bilen Amca
11.12.2022 12:38
Yargıtaya değilde birinci derece mahkemeye bozuldum bak. Madem kadının borç ödemek için evlendiği sabit, niye kopyala yapıştır yapıyorsun.  
 
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