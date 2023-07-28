Yargıtay’dan emsal ‘tacizci çalışan’ kararı. Tazminatsız kovuldu

Yargıtay’dan iş arkadaşını taciz eden bir çalışanla ilgili emsal karar çıktı. Yargıtay, iş arkadaşını taciz eden çalışanın tazminatsız kovulmasına hükmetti.

Yargıtay’dan emsal ‘tacizci çalışan’ kararı. Tazminatsız kovuldu

İstanbul'da bir kozmetik şirketinde çalışan A.N. aynı işyerindeki kadın işçiye sabah başlayıp gece yarısına kadar mesajlar gönderdi. İşten kovulan A.N kıdem ve ihbar tazminatı davası açtı. Yargıtay ise dikkat çeken bir karara imza attı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, İstanbul'da bir şirkette çalışan A.N. aynı işyerinde çalışan kadın işçiye cep telefonundan "hayırlı sabahlar" mesajı gönderdi, bu mesaja karşı kadın işçi "hayırlı sabahlar abi hayırdır mesaj hakkını bitirmeye mi çalışıyorsun sabah akşam toplu mesajlar atarak" cevabını verdi.

A.N. "kızıyorsan atmayayım" şeklinde mesajının ardından aynı gün akşam saat 22.08'de "mesaja cevap vermedin işteki komşu, hayırlı geceler mesaja karşıysan mesaj gönderme yaz komşu" dedi. Kadın işçi, telefon numarasını işteki konularla ilgili olarak verdiğini söylerken bu kez A.N. "peki telefonda sohbet için arayabilir miyim?" mesajı gönderdi.

Kadın işçi de "arayamazsın" cevabını vermesi üzerine A.N. "bu yazdıklarımız aramızda kalsın. Hakkını helal et bir an bastırdığım duygularıma yenildim. Yaptığım bu günahtan dolayı tövbe edeceğim, bir an gaflete düştüm" dedi. Özür mesajları da gönderen işçi, kadının işyerinde yaptığı şikayet sonrasında cinsel taciz içeren mesajlar attığı gerekçesiyle tazminatsız işten kovuldu.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Bunun üzerine A.N. kıdem ve ihbar tazminatlarını almak için Bakırköy 6. İş Mahkemesine dava açtı. İşçilik alacağı davası Yargıyı ise ikiye böldü.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kadın işçinin kibarca engelleme çabalarına rağmen A.N.'nin ısrarla mesaj atmaya devam ettiğini belirtip kadın işçiye sırnaşıkça, cinsel dürtülerle yazılan mesajların taciz, sarkıntılık olduğunu ve kızı yaşında olan kadın çalışana gönderdiği mesajların hafife alınmaması gerektiğine işaret ederek verilen kararı bozdu.

Yargıtay'ın bozma kararına karşılık Bakırköy 6. İş Mahkemesi verdiği ilk kararda direndi. Bu kez dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na taşındı. Genel Kurul, A.N.'nin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiğini belirterek Bakırköy 6. İş Mahkemesi'nin verdiği direnme kararını bozarak davaya son noktayı koydu.

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