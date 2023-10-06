Ayakkabılarla halkın yiyeceği kayısıların üzerinde tepindiler

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Tiktok’ta neredeyse her gün insanların yiyeceği gıdaların ya üzerinde gezdikleri ya da içinde yüzdükleri görüntüler yayınlanıyor.

Süt tankında banyo yapandan turşu tankında dans edene, salça kazanında çıplak ayakla gezenden zeytin kazanında banyo yapana.. Bu gıda teröristlerinin bir türlü sonu gelmek bilmiyor.

Skandal görüntülerin sonuncu şimdi de kayısı üreticilerinden geldi.

Bilal Menge isimli bir şahıs kayısıların üzerinde ayakkabılar ile tepindiği görüntüleri Tiktok hesabından paylaştı.

Skandal video hızla sosyal medyada yayılırken, ortaya çıkan bu rezalete tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR GÜNDEM YARATMIŞTI

2020 yılında Konya’da üretim yapan bir süt fabrikasında skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Fabrikada çalışan bir şahıs, süt kazanının içine girerek banyo yapmıştı.

Yine 2020’de Balıkesir'de faaliyet gösteren salça üretim tesisinde bir çalışanın TikTok isimli uygulamaya yüklediği skandal video tartışmalara sebep olmuştu. Söz konusu çalışanın görüntülerde salça kazanını ayakları ile karıştırdığı görülmüştü.

2021 yılında Şanlıurfa'da turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekmişti.

Benzer görüntüler son olarak geçtiğimiz yaz Manisa'dan gelmişti. Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntüler büyük tepki toplamıştı.