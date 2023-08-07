Yarım gram altın tedavülden kalkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın basılı ürünlerle ilgili yeni bir düzenlemeye imza attı. Yayımlanan genelge ile rafinerilere yönelik ağırlık sınırlaması değiştirildi ve basılı altınların ağırlığı artırıldı.

Genelge kapsamında, rafineriler artık en az 1 gram ağırlığında altın basabilecek. Daha önce bu alt sınır 0.5 gram olarak belirlenmişti. Yeni düzenleme ile 0.5 gram altın tedavülden kalkarken, üretilebilecek maksimum ağırlık da 100 gram olarak belirlendi.

Düzenleme, Hazine'nin internet sitesindeki 'Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de yapılan değişiklikle duyuruldu.