Yarın fırtına ve şiddetli yağış vuracak. Meteoroloji saat verip bölge bölge il il uyardı

DHA'nın haberine göre, Marmara Bölgesi'ni fırtına ve şiddetli yağış vuracak. Açıklamayı MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yaptı.

Şiddetli rüzgar yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Pazar günü sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Trakya kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı da yapıldı. MGM Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Medyaradar'da yer alan bilgilere göre, son günlerde soğuk hava yurt genelinde iyiden iyiye bastırdı. Hafta sonu ise havanın daha da soğuyup yağmur, kar ve fırtınanın eşlik etmesi bekleniyor.

Özellikle İstanbul için uyarılar ardı sıra gelirken 'bomba siklon' olarak adlandırılan hava olayına da dikkat çekildi.

Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacağını, bu yağışın Türkiye'ye geleceğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şunları aktardı:

"Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar. İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir. Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir."

Hava Forum sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise ‘Bomba Siklon’ uyarısında bulunarak cumartesi gününe işaret edildi:

"’Bomba Siklon’ olarak ifade edilen kuvvetli rüzgar ve meteorolojik hadiseler barındıran olay Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Cumartesi gecesi ve pazar akşam arası yurt genelinde "hızlı ve öfkeli" hava olayları yaşayacağız.

İstanbul'da cumartesi lodosla 19-20 derecelere çıkan sıcaklık, pazar gecesi 0 derecelere inecek. 24 saat içinde çok sert bir çakılma bekliyoruz. Fakat sıcaklık düştüğü anlarda yağış beklenmediği için kuru soğuk olacak gibi duruyor.”

PUS VE SİS DE GÖRÜLECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BU İLLERDE YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın ise Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.