Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini karıştırdı: Seslendiği ismi duyunca duygulandı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan bir an yaşandı. Genç yarışmacı soruyu cevaplandıracağı anda sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini fenomen dizisindeki ismi ile karıştırdı. Yarışmacı İmirzalıoğlu'na 'Ezel Bey' diye seslendi.