Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini karıştırdı: Seslendiği ismi duyunca duygulandı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan bir an yaşandı. Genç yarışmacı soruyu cevaplandıracağı anda sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini fenomen dizisindeki ismi ile karıştırdı. Yarışmacı İmirzalıoğlu'na 'Ezel Bey' diye seslendi.

Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini karıştırdı: Seslendiği ismi duyunca duygulandı

Editör: Abdullah KELEŞ

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı.

Genç yarışmacı soruyu cevaplandıracağı anda soruya çok odakladı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini odağını kaybetmesi sebebiyle fenomen dizideki canlandırdığı karakter ismiyle karıştırdı.

"EZEL BEY" DİYE SESLENDİ

Yarışmacı İmirzalıoğlu'na 'Ezel Bey' diye seslendi.

Yarışmacının bir anlık dalgınlığına İmirzalıoğlu ise duruma 'Ezel mi' diyerek tepki verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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