Yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini karıştırdı: Seslendiği ismi duyunca duygulandı

Editör: Abdullah KELEŞ
ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı.
Genç yarışmacı soruyu cevaplandıracağı anda soruya çok odakladı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun ismini odağını kaybetmesi sebebiyle fenomen dizideki canlandırdığı karakter ismiyle karıştırdı.
"EZEL BEY" DİYE SESLENDİ
Yarışmacı İmirzalıoğlu'na 'Ezel Bey' diye seslendi.
Yarışmacının bir anlık dalgınlığına İmirzalıoğlu ise duruma 'Ezel mi' diyerek tepki verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.