UEFA Konferans Ligi’nin 2. hafta mücadelesinde Avusturya ekibi Rapid Wien ile İtalyan temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi. Fiorentina deplasmanda farklı bir galibiyete imza atarak turnuvada 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Rapid Wien ise ikinci maçında da yenilgiyle ayrılıp puansız kaldı.

İtalyan ekibine Rapid Wien karşısında galibiyeti getiren golleri Cher Ndour, Edin Dzeko ve Albert Gudmundsson kaydetti.

EDIN DZEKO KONFERANS LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Fiorentina’nın Rapid Wien deplasmanında ikinci golünü atan Edin Dzeko, bu golle tarihe geçti. Boşnak golcü, kaydettiği golle turnuva tarihinde ağları havalandıran en yaşlı futbolcu oldu. 39 yaşındaki Dzeko, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını giymiş ve yaz transfer döneminde Fiorentina’ya imza atmıştı.