Yaş sebze ve meyve ihracatında büyük pay üç şehre düştü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'nin ocakta gerçekleştirdiği yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış gösterdi.

Ocak ayında yapılan 367,1 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze dış satımının yüzde 62'sini Mersin, Antalya ve Hataylı ihracatçılar gerçekleştirdi.

Mersin'in ocakta yaş meyve ve sebze ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artış göstererek 95,9 milyon dolara yükseldi.

Bu şehri, aynı dönemde dış satımını yüzde 10,8 yükselterek 73,7 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze satan Antalya izledi.

Hatay'ın yaş meyve ve sebze ihracatı ise yüzde 25,7 artışla 58,5 milyon dolara ulaştı.

Sektörün dış satımında ön plana çıkan diğer iller ise Şırnak, Adana, İzmir, Trabzon, İstanbul, Isparta ve Muğla olarak sıralandı.

Geçtiğimiz senenin ocak ayında yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirmeyen Tokat ve Kütahya bu yıl ürün sattı ve böylece 52 şehirden ihracat yapılmış oldu.

EN ÇOK RUSYA'YA SATILDI

Sektörün ülkeler bazındaki ihracat rakamları dikkate alındığında, Rusya ön plana çıktı. Bu ülkeye ocak ayında 81,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebzeye Rusya'nın ardından en fazla talep Irak ve Romanya'dan geldi. Bu dönemde, Irak'a 48,7 milyon dolarlık, Romanya'ya 31,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeleri, Ukrayna, Almanya, Polonya, Bulgaristan, Hindistan, Hollanda ve Sırbistan izledi.