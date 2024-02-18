Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Bu karar, küresel finansal dalgalanmanın ortasında ve piyasa katılımcılarının Federal Rezerv'in artık yıl ortasından önce başlamayacağı tahmin edilen para politikası gevşemesine ilişkin tahminlerini ayarladıkları bir dönemde geldi.

Merkez Bankası'nın internet üzerinden yaptığı açıklamaya göre operasyon, bankacılık sisteminde yeterli likiditenin sağlanmasını hedefliyor.

Karar, Pekin'in deflasyonist baskı belirtileri gösteren ekonomiyi canlandırmak ile yuanın potansiyel değer kaybını ve sermaye çıkışlarını önlemek arasında korumaya çalıştığı hassas dengeyi yansıtıyor.

MLF oranının korunması kararına rağmen, bazı yatırımcılar ve analistler Çin ekonomisini desteklemek için önümüzdeki aylarda ek gevşeme önlemleri alınmasını bekliyor. Bu beklenti, Nomura'nın baş Çin ekonomisti Ting Lu'nun da belirttiği gibi, PBOC'nin piyasa duyarlılığını dengelemede başarılı olamayan zorunlu karşılık oranındaki (RRR) bir indirim de dahil olmak üzere daha önceki eylemlerini takip ediyor.