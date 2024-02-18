Çimsa’nın Mersin Fabrikası’ndan Dev Yatırım

Mersin fabrikasında CAC klinkeri üretim kapasitesini yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükselten yeni yatırımla birlikte Çimsa, global CAC pazarında en büyük üçüncü üretici konumuna yükselmiş oldu.

Çimsa, yapı kimyasalları ve refrakter üretiminde ana girdi olarak kullanılan CAC ürününe odaklanarak sektördeki liderliğini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Deniz yapılarından havalimanlarına, kanalizasyon sistemlerinden sanayi zeminlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan CAC Türkiye'de sadece Çimsa tarafından üretimi yapılıyor.

Bu son yatırım, Çimsa’nın global CAC pazarında en büyük üreticiler arasında yer almasını sağlayarak sektördeki etkisini daha da kuvvetlendirdi.

Çimsa CEO'su Umut Zenar, kendi hammadde kaynakları ile ürettikleri özel bir ürün olan CAC alanında gerçekleştirdikleri 45 milyon dolar yatırım ile yeni üretim tesisini devreye aldıklarını söyledi.

Zenar, Çimsa’nın mevcut CAC üretim kapasitesini iki katı artırdıkları bu yatırım ile global CAC pazarında en büyük üçüncü üretici konumuna yükseldiklerini belirterek, Münih'teki Sabancı Teknoloji Merkezi’nden doğrudan ulaşacaklarını ayrıca, teknik destek ihtiyacını da bu merkezle karşılayarak, sektördeki ihtiyaçlara özel çözümler sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.