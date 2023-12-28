Yasa dışı bahis siteleri öğrencilerin hesaplarına el attı. YÖK de kabul etti

Kaynak: Haber Merkezi
Yasa dışı bahis siteleri öğrencilerin hesaplarına el attı. YÖK de kabul etti
Geçim sıkıntısı her geçen gün artarken öğrenciler, ek kazanç elde edebilmek için yasal olmayan yollara başvurabiliyor. Bu durumu YÖK de kabul ederek üniversite yönetimlerini uyaran bir yazı gönderdi.

Yükseköğretim Kurulu’ndan üniversite yönetimlerine uyaran bir yazı gönderildiği öğrenildi. Yazıda, üniversite öğrencilerinin kısa yoldan para kazanma arzusu ile banka hesaplarını veya kartlarını şüpheli kişi ya da suç gruplarına kiraladıkları ifade edildi. Yazının akabinde bazı üniversiteler söz konusu uyarıların yer aldığı bir bilgilendirme mesajını öğrencilerle paylaştı.

thumbs-b-c-7719d82d3ac02b17506781c89a032a4f.jpg

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KONUYA İLİŞKİN MESAJ GELDİ

Mesajın içeriği şu şekilde: Sevgili öğrencimiz; Ülkemiz genelinde son dönemde bazı üniversite öğrencilerinin kolay para kazanma düşüncesi ile kendilerine ait banka hesaplarını veya banka kartlarını belli bir komisyon karşılığında şüpheli kişi veya suç gruplarına kiraladıkları YÖK'ten gelen yazıda belirtilmektedir.

“SORUMLU OLACAĞINIZI UNUTMAYIN”

Lütfen; “Banka hesaplarınıza ait şifre ve bilgileri para karşılığında kimseyle paylaşmayın! Başkasının suçuna ortak olmayın! Aksi takdirde sorumlu tutulacağınızı unutmayın.

613c56bc-6d3e-445c-a124-54786da5ed1c-001.jpg

Son Haberler
Yabancı sermaye neden Türkiye'ye gelmiyor ortaya çıktı. adalet ölürse devlet ölür. Emre Ulaş çizdi Karikatür
Yabancı sermaye neden Türkiye'ye gelmiyor ortaya çıktı. adalet ölürse devlet ölür. Emre Ulaş çizdi
İmamoğlu’ndan Akşener açıklaması. 'Üzüldüğüm tarafları var ama gün gelir abla kardeşi ile oturur' Gündem
İmamoğlu’ndan Akşener açıklaması. 'Üzüldüğüm tarafları var ama gün gelir abla kardeşi ile oturur'
İsmail Kartal'dan flaş açıklama. Şampiyonluğumuzu elimizden aldılar Spor
İsmail Kartal'dan flaş açıklama. Şampiyonluğumuzu elimizden aldılar
Ters yönden gelen otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralı Gündem
Ters yönden gelen otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralı
Hayatına giren 3 kadını da katletti. 'Ben kadın düşmanı mıyım?' diye kendini savundu Gündem
Hayatına giren 3 kadını da katletti. 'Ben kadın düşmanı mıyım?' diye kendini savundu
Paris’e inen uçağın iniş takımına gizlenmiş kaçak yolcu bulundu Dünya
Paris’e inen uçağın iniş takımına gizlenmiş kaçak yolcu bulundu