Yasa dışı bahis siteleri öğrencilerin hesaplarına el attı. YÖK de kabul etti

Yükseköğretim Kurulu’ndan üniversite yönetimlerine uyaran bir yazı gönderildiği öğrenildi. Yazıda, üniversite öğrencilerinin kısa yoldan para kazanma arzusu ile banka hesaplarını veya kartlarını şüpheli kişi ya da suç gruplarına kiraladıkları ifade edildi. Yazının akabinde bazı üniversiteler söz konusu uyarıların yer aldığı bir bilgilendirme mesajını öğrencilerle paylaştı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KONUYA İLİŞKİN MESAJ GELDİ

Mesajın içeriği şu şekilde: Sevgili öğrencimiz; Ülkemiz genelinde son dönemde bazı üniversite öğrencilerinin kolay para kazanma düşüncesi ile kendilerine ait banka hesaplarını veya banka kartlarını belli bir komisyon karşılığında şüpheli kişi veya suç gruplarına kiraladıkları YÖK'ten gelen yazıda belirtilmektedir.

“SORUMLU OLACAĞINIZI UNUTMAYIN”

Lütfen; “Banka hesaplarınıza ait şifre ve bilgileri para karşılığında kimseyle paylaşmayın! Başkasının suçuna ortak olmayın! Aksi takdirde sorumlu tutulacağınızı unutmayın.”