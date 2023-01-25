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Yasa dışı balık avına denetim

İstanbul'da yasa dışı yollardan avlanan yaklaşık 1 ton 100 kilogram balık ele geçirildi. Kaçak avlanan 9 kişiye 36 bin 425 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 03:38
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Yasa dışı balık avına denetim

Yasa dışı balık avına denetim
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimler yaptı.

TRT Haber'in aktardığına göre; Terkos Gölü ve yol güzergahında yapılan kontrollerde, sahipsiz bin 300 metre uzatma misina ağ ele geçirildi.

Denetimlerde yasadışı olarak avlanılan su ürünlerinden, yaklaşık olarak 1 ton 100 kilogram balığa el konuldu.

Ele geçirilen su ürünleri sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Kaçak avlanan 9 kişiye ise 36 bin 425 lira idari para cezası uygulandı. 

Yasa dışı balık avına denetim

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