﻿Yasa dışı balık avına denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimler yaptı.

TRT Haber'in aktardığına göre; Terkos Gölü ve yol güzergahında yapılan kontrollerde, sahipsiz bin 300 metre uzatma misina ağ ele geçirildi.

Denetimlerde yasadışı olarak avlanılan su ürünlerinden, yaklaşık olarak 1 ton 100 kilogram balığa el konuldu.

Ele geçirilen su ürünleri sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Kaçak avlanan 9 kişiye ise 36 bin 425 lira idari para cezası uygulandı.