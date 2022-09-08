Yasadışı avda yakalanan 2 kişiye 8 bin lira ceza kesildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde yasadışı olarak avlandığı tespit edilen 2 kişiye, 8 bin lira idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan şefliği ekipleri, yasadışı avcılığa karşı av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. DKMP ekipleri, Elbistan’a bağlı Karahasanuşağı-Kantarma bölgesi ile Nurhak ilçesinin Barış Mahallesi kırsalında 2 şahsın yasadışı avcılık yaptığını tespit etti.
Söz konusu şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 8 bin lira idari para cezası kesildi.
DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği bildirildi.
(Kaynak: İHA)
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