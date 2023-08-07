Yasak ama satılıyor, zehir saçıyor

E-sigaraların satışı Türkiye’de yasak olsa da hala kolaylıkla satılıyor. Renkli ambalajları ve farklı aromalarıyla en büyük hedef kitle ise elbette gençler.

Başta kanser olmak üzere sayısız hastalığa yol açan sigaraya alternatif olarak hayatımıza sokulan elektronik sigaraların gerçek yüzü zamanla ortaya çıktı. Sigarayı bırakmaya aracılık edebilecek bir ürün olduğu tezi ise çürümüş durumda.

Elektronik sigaraya olan ilgi yatırımcıların iştahını kabarttı.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“ÇOCUKLAR ARASINDA E-SİGARA SALGINI VAR”

Prof. Dr. Sezer’e göre elektronik sigara kullanımı ABD’de ciddi bir artış gösterdi. ABD’nin sigarayla mücadelede başarılı bir ülke olduğunu vurguluyor. Son 50 yılda sigara içme oranlarını yüzde 50’den yüzde 12’ye düşürdüklerini dile getiriyor. “Elektronik sigarada durum vahim” diyen Prof. Sezer şunları söyledi:

“Çocuklar arasındaki elektronik sigara salgınında 3-5 yıl içinde lise öğrencilerinin yüzde 30’u son bir ayda elektronik sigara kullanmış çocuklara dönüştü. Yani çocuklarda elektronik sigarayla bir nikotin salgını başladı. ABD hala bununla mücadele ediyor.”

Peki Türkiye’de durum ne? Prof. Sezer şöyle açıkladı:

“Üniversite öğrencilerinde yapılmış iki çalışma var. Son bir ayda kullanma oranı yüzde 3 görünüyor. Bunu ABD ile karşılaştırdığımız zaman oran oldukça düşük. Elektronik sigara bazı ülkelere hızla girebilmiş durumda. Ülkemiz elektronik sigaraya karşı kapılarını çıkışından itibaren kapattığı için belki biz yüzde 3’te kaldık.”

TRThaber