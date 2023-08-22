Sigaraya dev zam geliyor. Tarih belli oldu

Hükümet bütçe açığını kapatmak için akaryakıt ve alkolden sonra şimdi de sigaraya zam yapmaya hazırlanıyor. Son dakika değişikliği olmazsa JTI, BAT ve Philip Morris gibi büyük sigara üreticileri pazartesi günü fiyatlarına zam yapacak.

Sigaraya dev zam geliyor. Tarih belli oldu

Tümhaberlercom'da yer alan bilgilere göre, sigara fiyatlarına yeni bir zam duyurusu yapıldı. JTİ, BAT ve Philip Morris sigara grupları zam tarihini açıkladı.

Sigara tiryakilerine her gün kötü haberler gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında vergi artışı ile birlikte Sigara fiyatlarına da rekor zamlar yapılmıştı. Zaten yılbaşından bu yana sigara fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Maliyetlerin yükselmesi ile birlikte bir paket sigara fiyatı neredeyse 50 TL'ye dayanmış durumda. En ucuz sigara fiyatı bile 40 TL’ye yaklaştı. Tiryakiler de her gün sigara yazan var mı sorusuna yanıt arıyor. Tiryakiler için yeni bir kötü haber geldi.

Türkiye tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sigara fiyatları ile ilgili yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tiryakilere kötü haberleri veren Dündar, Pazartesi gününden itibaren sigara fiyatlarında artış olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

9 TL ZAM GELECEK İDDİASI

Bu iddialar sonrası sosyal medyada daha yeni sigara fiyat listesi yayınlandı. Sigara fiyatlarına paket başına 9 TL zam geleceği öne sürülüyor. Üstelik tüm markalar sigara fiyatlarına zam kararı aldı. JTI, BAT ve Philip Morris gibi 3 önemli sigara markasından duyuru yapıldı.

Zam sonrası birçok sigara fiyatı da değişecek. Marlboro Touch Parlement Murat değil Lark Chesterfield LM gibi Sigara fiyatlarına rekor zamlar yolda. Peki yeni fiyat listesi nasıl olacak?

Tiryakiler zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını merakla takip ediyor. Yapılan son zamların ardından en ucuz sigara fiyatları Tekel grubu sigaralarda yer alıyor.

Şu anda en ucuz sigara fiyatı bile 40 TL'den satılıyor. En pahalı sigara fiyatı ise Kent grubunda. Kent Grubu sigara fiyatları 47 TL'den satışa sunuluyor. İşte Tekel güncel sigara fiyatları:

Kent D Line Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Line Grey Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Range Blue Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Range Grey Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Range Blue Long Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Range Grey Long Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent Dark Blue Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent Dark Blue Long Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent Switch Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent Blue Sigara Fiyatı 45,00 TL
Kent Grey Sigara Fiyatı 45,00 TL
Kent White Sigara Fiyatı 45,00 TL
Kent Slims Sigara Fiyatı 47,00 T
Rothmans Sigara Fiyatı 41,00 TL
Tekel 2000 Sigara Fiyatı 40,00 TL
Tekel 2000 Kırmızı 50 Sigara Fiyatı 40,00 TL
Tekel 2000 Kırmızı 100 Sigara Fiyatı 65,00 TL
Tekel 2001 Sigara Fiyatı 40,00 TL
Viceroy Sigara Fyatı 42,00 TL
Pall Mall Sigara Fiyatı 42,00 TL
Samsun Sigara Fiyatı 42,00 TL
Maltepe Sigara Fiyatı 42,00 TL
JTI sigara güncel fiyat listesi 2023 Ağustos itibariyle şöyle:
Winston Slender sigara 43,00 TL
Winston Dark Blue & Deep Blue sigara 43,00 TL
Winston sigara 44,00 TL
Winston Slims sigara 45,00 TL
Winston Xsence 46,00 TL
Camel Slender 41,00 TL
Camel Deep Blue 41,00 TL
Camel 43,00 TL
Monte Carlo Slender sigara 41,00 TL
Monte Carlo sigara 42,00 TL
LD Slims sigara 41,00 TL
LD sigara 42,00 TL
Camel Yellow sigara 100 75,00 TL

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