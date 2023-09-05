Yasak Elma’nın Caner'i Barış Aytaç'ın yeni adresi belli oldu

Barış Aytaç “Yasak Elma”da 6 sezon sergilediği başarılı performansla beğeni toplamıştı. Başarılı oyuncunun yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Aytaç, tv8’nin “Aşka Düşman” dizisiyle anlaştı. Mesude Erarslan’ın yöneteceği dizi için Nazan Kesal (Bahriye), Buse Meral (İnci Neva) ve Kaan Yıldırım’la (Uygar) anlaşılmıştı. Barış Aytaç, Eylem Canpolat ile Ozan Aksungur’un yazdığı dizinin yeni yıldızı oldu.

Aşka düşman olan bir anne ile kızları İnci Neva, Feraset ve Mahur’ın hikâyesi etrafında yaşanan olayları çok etkileyici bir hikâye örgüsüyle ele alan dizide Barış Aytaç, dizide Uygar’ın yakın arkadaşı “Kenan” rolüne hayat verecek.

