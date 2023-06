Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece evlenir evlenmez bakın ne yaptı

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.

Görkemli düğünün yankıları devam ederken ünlü oyuncu düğününün hemen ardından akıma uyup sosyal medya sayfasındaki soyadını Tuncer yaptı. Eda Ece'nin bu hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Düğünde Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen’in yanı sıra Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli, Buğrahan Tuncer’in şahitliğini ise Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli yaptı.