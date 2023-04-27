Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi anlattı

Ekranın fenomen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Emre Kızılırmak, yeni projesini anlattı. Ünlü oyuncu, en zor sahnesini de ilk kez açıkladı.

Yasak Elma'nın Doktor Selim'i Emre Kızılırmak en çok zorlandığı sahneyi anlattı

Yasak Elma’nın Doktor Selim’i Emre Kızılırmak, Nişantaşı'nda motosikletiyle görüntülendi.

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"İSTANBUL'DA ARABAYLA BİR YERDEN BİR YERE GİDİLMİYOR"

"Motosikletimle aşk yaşıyorum" diyen Kızılırmak "İstanbul arabayla çekilmez olduğu için motosiklete geçtim. Motosiklete başlayınca insanın daha çok dışarı çıkası geliyor. 8-9 senedir motosiklet kullanıyorum. Motosiklet vazgeçilmezim oldu. Çünkü arabayla bir yerden bir yere gidilmiyor" dedi.

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"TEHLİKE VAR"

Kızılırmak, "Motosiklet kullanmak tehlikeli değil mi?" sorusuna, "Tehlike var. Tehlikenin var olduğunun farkında olduğunuz için daha dikkatli oluyorsunuz. Arabada bazen algınızı dağıtacak şeyler oluyor. Motosiklet de algınız sürekli açık olmanız gerekiyor" yanıtını verdi.

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"AKSİYON DOLU FİLM"

Bir sinema filmine başladığını söyleyen Kızılırmak, "Can Evrenol'nun projesi. Mayısın ilk haftası çekimleri bitecek. Aksiyon ve vahşet dolu bir film. Sinema salonlarında olacak. Dün gece oynadığım sahne, hayatımdaki en zor sahnelerden biriydi. Aksiyonlu ve içinde birçok şey vardı. O sahneler biraz konuşabilir. Daha çok konuşulacak sahnelerimiz de var" ifadelerini kullandı.

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