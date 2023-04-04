Yasak Elma'da şok ayrılık! Başrol dahil 3 oyuncu veda ediyor

Geçen sezon final vermesi beklenen Yasak Elma'nın reytingleri çok yüksek olduğu ve sevenlerinin yoğun ısrarı üzerine 1 sezon daha uzatılmıştı. 6. sezonunda reyting rekorları kıran Yasak Elma bu sezonun sonunda final yapacak. Final yapacak olan dizide yaprak dökümü erken başladı.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANACAK

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Ataç ve Bahtiyar Memili gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizide peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide 'Selim' karakterine hayat veren Emre Kızılırmak projeye veda edecek.

Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı 'Julia'nın asistanı 'Tuğçe'yi oynayan Elif Yılmaz da 171. bölümde diziden ayrılacak.

Reyting rekortmeni dizide uzun süredir 'Kumru'nun annesi 'Handan'ı oynayan Şebnem Dönmez de kadroya veda ediyor. 'Julia'nın oyunuyla alerjisi olduğu arıların içinde kalan 'Handan' karakteri, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.

