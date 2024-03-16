'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan son gelişmeleri yorumladı ve dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Memiş, ekonomi yönetiminin altın alım-satım işlemlerine getirdiği yeni yasaklara dikkat çekerek, elinde fiziki altın bulunduranlara önemli mesajlar verdi.
Geçtiğimiz haftalarda dolar ve altın arzındaki patlama sonrası, yeni ekonomi yönetimi altın kısıtlamalarında vites yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, birçok ülkeden yapılacak altın ithalatına ek vergi uygulaması hayata geçirdi.
Darphanelerin 0.25 ile 0.50 gramlık altın basmaları yasaklandı. Memiş, ilerleyen haftalarda yasakların genişletileceği ve 22 ayar 1 gram altınların da üretiminin durdurulacağını belirtiyor.
Memiş, ekonomi yönetimi ve piyasa arasında bir görüş ayrılığı olduğunu ve gerginliğin arttığını söylüyor. Ekonomi yönetiminin döviz kurunu sabit tutmaya çalışırken, piyasaların ise yükselmesini beklediğini belirtiyor.
Memiş, bu gerginliğin piyasaya zarar vereceğini ve altın fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacağını söylüyor.
Gram altında rekorlar devam ediyor diyen İslam Memiş "Gram altının 2024 yılında 3000 lirayı göreceğini ve her ay yeni rekorlar kırılacak. Bu hafta gram altın fiyatının 2459 liraya kadar yükseldiğini ve rekor tazeledi" dedi.
Memiş, darphanelerin arz tarafındaki problemleri nedeniyle piyasada gram altın bulunmadığını ve altın alım-satımında bir devir kapandığını söylüyor.
Memiş, artan işçilik masrafları ve arz sıkıntısı nedeniyle fiziki altına ulaşmanın zorlaştığını ve düğünlerde altın takma geleneğinin sona erdiğini söylüyor.
Memiş, son neslin fiziki altın sahibi olan son nesil olacağını ve gelecekte altın alım-satımının daha çok dijital platformlarda gerçekleşeceğini belirtiyor.
İslam Memiş özetle şunları söyledi: Ekonomi yönetimi altın kısıtlamalarını artırıyor. Gram altın fiyatının 2459 liraya kadar yükseldiğini ve rekor tazelediğini ifade etti.
Memiş, darphanelerin arz tarafındaki problemleri nedeniyle piyasada gram altın bulunmadığını ve altın alım-satımında bir devir kapandığını söyledi.
Memiş, artan işçilik masrafları ve arz sıkıntısı nedeniyle fiziki altına ulaşmanın zorlaştığını ve düğünlerde altın takma geleneğinin sona erdiğini ifade etti.
Memiş, son neslin fiziki altın sahibi olan son nesil olacağını ve gelecekte altın alım-satımının daha çok dijital platformlarda gerçekleşeceğini belirtti.