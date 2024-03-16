'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı

'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı
Kaynak: Halk TV
Altın ve para uzmanı İslam Memiş, ekonomi yönetiminin altın alım-satım işlemlerine getirdiği yeni yasaklara dikkat çekerek, elinde fiziki altın bulunduranlara önemli mesajlar verdi.
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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 1

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan son gelişmeleri yorumladı ve dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 2

Memiş, ekonomi yönetiminin altın alım-satım işlemlerine getirdiği yeni yasaklara dikkat çekerek, elinde fiziki altın bulunduranlara önemli mesajlar verdi.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 3

Geçtiğimiz haftalarda dolar ve altın arzındaki patlama sonrası, yeni ekonomi yönetimi altın kısıtlamalarında vites yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, birçok ülkeden yapılacak altın ithalatına ek vergi uygulaması hayata geçirdi.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 4

Darphanelerin 0.25 ile 0.50 gramlık altın basmaları yasaklandı. Memiş, ilerleyen haftalarda yasakların genişletileceği ve 22 ayar 1 gram altınların da üretiminin durdurulacağını belirtiyor.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 5

Memiş, ekonomi yönetimi ve piyasa arasında bir görüş ayrılığı olduğunu ve gerginliğin arttığını söylüyor. Ekonomi yönetiminin döviz kurunu sabit tutmaya çalışırken, piyasaların ise yükselmesini beklediğini belirtiyor.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 6

Memiş, bu gerginliğin piyasaya zarar vereceğini ve altın fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacağını söylüyor.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 7

Gram altında rekorlar devam ediyor diyen İslam Memiş "Gram altının 2024 yılında 3000 lirayı göreceğini ve her ay yeni rekorlar kırılacak. Bu hafta gram altın fiyatının 2459 liraya kadar yükseldiğini ve rekor tazeledi" dedi.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 8

Memiş, darphanelerin arz tarafındaki problemleri nedeniyle piyasada gram altın bulunmadığını ve altın alım-satımında bir devir kapandığını söylüyor.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 9

Memiş, artan işçilik masrafları ve arz sıkıntısı nedeniyle fiziki altına ulaşmanın zorlaştığını ve düğünlerde altın takma geleneğinin sona erdiğini söylüyor.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 10

Memiş, son neslin fiziki altın sahibi olan son nesil olacağını ve gelecekte altın alım-satımının daha çok dijital platformlarda gerçekleşeceğini belirtiyor.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 11

İslam Memiş özetle şunları söyledi: Ekonomi yönetimi altın kısıtlamalarını artırıyor. Gram altın fiyatının 2459 liraya kadar yükseldiğini ve rekor tazelediğini ifade etti.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 12

Memiş, darphanelerin arz tarafındaki problemleri nedeniyle piyasada gram altın bulunmadığını ve altın alım-satımında bir devir kapandığını söyledi.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 13

Memiş, artan işçilik masrafları ve arz sıkıntısı nedeniyle fiziki altına ulaşmanın zorlaştığını ve düğünlerde altın takma geleneğinin sona erdiğini ifade etti.

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'Yasak geliyor' diyen İslam Memiş altın yatırımcısına kara haberi verdi. İlk kez açıkladı 14

Memiş, son neslin fiziki altın sahibi olan son nesil olacağını ve gelecekte altın alım-satımının daha çok dijital platformlarda gerçekleşeceğini belirtti.

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