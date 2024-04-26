Yasak yöntemlerle balık avlayan şahıslar suçüstü yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Civelek köyü mülki sınırları içerisinde hayvan haklarının korunması çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, yapılan denetim ve kontrollerde; yasak yöntemlerle balık avlayan 4 şahıs av esnasında suçüstü yakalandı.

Ekipler; bahse konu olayda kullanılan 1 adet bot, 2 adet kürek, 4 adet yaklaşık 200 metre uzunluğunda balık ağı ve 25-50 cm uzunluğunda sazan cinsi 11 adet balığı muhafaza altına aldı.

4 şahıs hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.