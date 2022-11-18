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Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı

Karabük'te yasaklı olan bölgeden dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinde aracını bırakarak kaçtı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 22:52
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Yasaklı bölgeden dönüş yapmak isteyen otobüse çarptı aracı bırakıp kaçtı

Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
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Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yasaklı bölgeden dönüş yapan Murat B. idaresindeki 14 EM 444 plakalı yolcu otobüsüne Merkez istikametine seyir halinde olan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 18 LD 034 plakalı otomobil çarptı. 

OTOMOBİL ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine göre kaçan sürücüyü bulmaya çalışırken otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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