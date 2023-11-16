Yaşar Gürsoy’dan yeni bir Atatürk kitabı: ATATÜRK'ÜN KALEMİ - FALİH RIFKI ATAY

“En mesut Türkler, Atatürk yaşarken ölmüş olanlardır.”

Yaşar Gürsoy’dan yeni bir Atatürk kitabı: Atatürk’ün Kalemi Falih Rıfkı Atay. Yeniçağ yazarı Gürsoy Atatürk’ün yakın çevresinin biyografilerini yazmayı sürdürüyor. Gürsoy bu kez de Atatürk’ün sofrasında en fazla bulunan gazeteci yazar Falih Rıfkı Atay’ın hayatını kaleme aldı. İşte o kitap ve ayrıntıları...

Kitapta ayrıntılı bilgiler veren Gürsoy, “Falih Rıfkı’yı okurken Osmanlı döneminin çöküşünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluşunu ve ülkenin bundan sonraki siyasi ve askeri hayatının nerelere yolculuğa çıkacağını öğreneceksiniz” diyor...

Destek Yayınları’ndan çıkan kitabın basın bülteninde şu ayrıntılara yer veriliyor:

“Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e geçiş sürecinde etkili olan aydınlardan, genç Cumhuriyet’in yakın tanıklarından ve milletvekillerinden biri, gazetelerdeki yazılarıyla halk ile devlet arasında köprü olmuş bir yazar, devrimler gerçekleşirken yazıları ve yaşamıyla kamuoyunu bunlara hazırlayan bir ilerici ve Atatürk’ün sofrasının her zaman önemli konuklarından…

“Falih Rıfkı Atay. Adı, sanı, yaşantısı, ilkeleri, öğretileri, Türk insanına katkısı ve yaşadığı her anıyla adından söz ettiren biri. Falih Rıfkı Atay Gazeteci, politikacı, Atatürkçü, muhalif, yandaş, sırdaş, çevreci, baba ve bir eş...

Atatürk ile ilgili yazmak isteyen/yazan hemen herkesin Çankaya adlı eserinden faydalandığı Falih Rıfkı Atay, o günlere gelene kadar neler yaşadı? Cumhuriyet ideolojisinin ve bu ideolojinin ortaya koyduğu devrimlerin tutkulu bir destekçisi olmasının yanı sıra bunların halka benimsetilmesinde de önemli bir rol oynayan Atay hangi yollardan geçerek o günlere geldi?

Dönemin önemli fikir insanı ve siyasetçilerinden, günümüzde bile örnek alınan gazetecilik başarıları sergilemiş bir figür olan Falih Rıfkı Atay’ın yaşamı ekseninde kuruluş döneminden çok partili sisteme geçiş sürecine ve günümüz Türkiye’siyle şaşırtıcı benzerlikleri bulunan ’80 öncesi döneme kadar ülkemizin geçtiği kritik dönemeçlere de tanık olacaksınız."

Kitabın arka kapak yazısı ise şöyle:

“EN MESUT TÜRKLER, ATATÜRK YAŞARKEN ÖLMÜŞ OLANLARDIR.” FALİH RIFKI ATAY

Falih Rıfkı Atay gizemliydi, Atatürk’ün kalemşoru, her daim bir kara kutuydu.

Atatürk’ün sofrasında en çok bulunan insanlardandı. Usta bir gazeteci, sadık bir dost, güvenilir bir sırdaş, iyi bir baba, iyi bir eşti. Aynı zamanda Mina Urgan’ın da üvey babasıydı.

Bu kitapta Falih Rıfkı’nın hayatından kesitler okurken, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçirdiği evrelere de tanıklık edip tarihe yolculuk edeceksiniz. Özellikle Turgut Özal ve Adnan Menderes’li ve hatta Erdoğanlı günlerin benzerlikleri gözler önüne serildiğinde, tarihin gerçekten de tekerrürden ibaret olduğunu anlayacaksınız.

Yaşar Gürsoy’un ses getiren basılı kitapları şöyle:

Atatürk’ün Katilleri ve O Doktor

Atatürk’ün Berberi

Anne O Bizden Biri

Atatürk’ün Kod Adı: Mustafa Şerif

Devrimi Kadınlar Yapar

Atatürk'ün Kalemi - Falih Rıfkı Atay

Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker