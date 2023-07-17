Yaşar Kemal'in babasının camide namaz kılarken öldürüldüğü ortaya çıktı

Türk edebiyatına önemli eserler bırakan Yaşar Kemal'in babasının, bir camide namaz kıldığı sırada öldürüldüğü ortaya çıktı. O anları anlatan Yaşar

Yaşar Kemal'in babasının camide namaz kılarken öldürüldüğü ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Yaşar Kemal'in hayat hikayesine dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

Katılmış olduğu bir yayında hayatı boyunca yaşadığı zorlukların peşini bırakmadığını açıklayan Yaşar Kemal babasının gözleri önünde öldürüldüğü anları anlattı.

Camide namaz kıldığı sırada öldürülen babasını anlatırken gözleri dolan Yaşar Kemal şu ifadeleri kullandı:

"SABAHA KADAR 'YÜREĞİM YANIYOR' DİYE BAĞIRDIM"

Ben çok bela görmüş adamım. Bir tane, iki tane öyle diyemem. Yalnız babamı gözümün önünde öldürmeleri, camide namaz kılarken, çok sarstı beni ve ilk 4 buçuk yaşındaydım sanki anam sırtına almıştı beni. Sabaha kadar yüreğim yanıyor diye bağırdım. Sabahleyin konuşamaz oldum.

"EN BÜYÜK ACI BU"

12 yaşıma kadar da konuşamazdım. Kepçe kemik aldım. Şimdi onun acısını çıkıyorum görüyor musunuz nasıl konuşuyorum? En büyük acı bu. Bu oldu benim için.

Yine bir yazısında çok küçükken öldürülen babasına küstüğünü ve uzun süre babasının mezarına gidemediğini Yaşar Kemal şu sözlerle açıkladı:

"ÖLDÜĞÜNDEN DOLAYI ONA DERİNDEN KIRILDIM, KÜSTÜM"

Babamın ölümü beni çok üzdü. Babamın ölümüne uzun yıllar inanmadım ve onun mezarına hiç gitmedim. Uzun yıllar mezarlığın yanından bile geçmedim. Öldüğünden dolayı da ona derinden kırıldım, küstüm.

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