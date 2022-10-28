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  • Yasemin Özilhan tavlasının fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu. "Tavla bana fakir dedi"

Yasemin Özilhan tavlasının fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu. "Tavla bana fakir dedi"

İş insanı İzzet Özilhan'la evli ve iki çocuk annesi olan oyuncu Yasemin Özilhan, tavla oynarken fotoğrafını paylaştı. Özilhan, tavlası sosyal medyada gündem olurken tavlanın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:18
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Yasemin Özilhan'ın tavla paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. "Tavlaya bak! Tavla bana fakir dedi"

Yasemin Özilhan tavlasının fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu. ''Tavla bana fakir dedi''
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Oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında dikkat çekiyor. İş insanı İzzet Özilhan'la çalkantılı bir evliliği olan Yasemin Özilhan, lüks yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olan Yasemin Özilhan, sosyal medyada ti'ye alındı.

Arkadaşıyla tavla oynarken Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Yasemin Özilhan'ın tavlasının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Tavlaya bak! Tavla bana fakir dedi" paylaşımı üzerine, tavlanın fiyatının 43 bin 600 TL olduğu ortaya çıktı.
 

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