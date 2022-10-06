Yasemin Özilhan harcamaları kıstı. “Pazardan alışveriş yapıyorum”

'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı Tuncay Özilhan'ın gelini olan, İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan’dan çarpıcı bir itiraf geldi.

Giydiği marka kıyafetler ile adından söz ettiren Yasemin Özilhan önceki gün Ortaköy’de bir davetteydi.

Artık eskisi gibi çok harcama yapmadığını söyleyen Yasemin Özilhan "Ekonomik anlamda geçirdiğimiz bu zor günlerden dolayı harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Pazardan da alışveriş yapıyorum."