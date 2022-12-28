Yasemin Özilhan ehliyetini kaptırdı

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre: İş insanı İzzet Özilhan’la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan’ın ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. 3 Aralık’ta alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ünlü isim, Etiler’deki Koç Köprüsü çıkışında trafik ekiplerinin rutin kontrolüne takıldı.
EHLİYETİNİ VERMEK İSTEMEYİNCE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Alkolmetreye üfleyen Yasemin Özilhan’ın 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Ehliyetini vermek istemeyen Özilhan, Arnavutköy Polis Karakolu’na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Özilhan’ın ehliyetine 6 aylığına el konuldu.
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