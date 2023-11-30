Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Kişinin yaş aldıkça zaman algısının değişmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. İşte o şaşırtan sebepler...

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Çocukken ve gençken zaman sonsuzmuş gibi gelse de yaş aldıkça zaman çabucak geçiyor. Sanki zaman hiç geçemeyecek gibi hissediliyor. Ancak yaş aldıkça zaman su gibi akıp gidiyor.

İşte bunun birçok sebebi var ve bazıları oldukça şaşırtıyor. Aslında yaşlandıkça zamanın daha hızlı geçmesi durumu kişiden kişiye değişiyor. Çünkü insanların bilinç altındaki algı kişilerin görüş açılarını da değiştirir.

Ama ilk olarak şunu diyebiliriz gençken biriken anılar yaşlıyken azalır. Bu biriken anılar yaş aldıkça akıllara yer edinir ve sürekli beyin içinde döner bu da zamanın hızlı akmasına sebep olur.

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İkinci olarak, beyin ve beden saati vardır. Buna genel olarak biyolojik saat denir. Biyoloik saat de yaşlandıkça yavaşlar. Bu da zamanın hızlı geçtiğini hissettirmesine nefen olur.

Üçüncü olarak ise şunu diyebiliriz yaş ilerledikçe vücut dopamini az üretir. Az üretilen dopamin ise vücudun zaman algısını değiştirir.

Çocukken ve gençken yeni tecrübe ve deneyimlerle karşılaşırız anca yaş aldıkça bu yavaşlar. Büyüdükçe beynimizin uyarılması azalır ve bu da zaman algısını değiştirir.

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