Yaşlı adamın yürekleri dağlayan hikayesi! Okuyunca siz de üzüleceksiniz

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 90 yaşındaki İrfan Yazgan’ın aile yadigarı ahşap evinin çatısı fırtınada uçtu.

Hasar gören ev, yağmur suyu aldı. 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız kalan ancak ilerleyen yaşına rağmen yıllardır kimseye muhtaç olmadan yaşayan yaşlı adam, evinin hasar görmesiyle büyük üzüntü duydu.

Yazgan’ın bir oğlu olduğu, kendisinin düzenli olarak babasının evine gelip ihtiyaçlarını karşıladığı ancak yaşlı adamın köyünü ve evini terk etmek istemediği için oğlunun yanına gitmediği öğrenildi.

CAMİDE ODA HAZIRLANDI

Köyünü çok seven Yazgan’a, muhtarın yardımıyla camide oda hazırlandığı, yaşlı adamın evinin tadilatı yapılıncaya kadar burada misafir edileceği öğrenildi.

"GİDECEK YERİM YOK"

“Başka gidecek yerim yok” diyen Yazgan, “Evi büyük dedem yaptı. Ben 90 yaşındayım. Hep burada yaşadım. Eşim hayatını kaybedeli 20 yıl oldu. Ben yalnız yaşıyorum” dedi. Yaşlı adam, muhtarın kendisine camide oda hazırladığını da ifade etti.