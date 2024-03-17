Balık tutkusu tekne aldırdı

Kaynak: İHA
Balık tutkusu tekne aldırdı
Aydın’ın Efeler ilçesinde ikamet eden vatandaşın 7 yıldır süren balıkçılık tutkusu, tekne sahibi yaptı.

Balık tutkusu 7 yıl önce başlayan ve açık denizlere taşan Aydınlı Tosun Demir, bu tutkusunu tekne sahibi olarak destekledi.

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Demir'in balık tutkusu, bir hobiden öteye giderek yaşam tarzı haline geldi. Balık tutmanın yalnızca bir aktivite ve hobi olmadığının altını çizen Demir, bunun ayrıca bir huzur ve özgürlük kaynağı olduğunu söyledi.

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HEM KEYİFLİ HEM DE TİCARET

Balık tutkusunu işe dönüştüren Demir, kendi teknesinin kaptanı oldu.

Balıkçılık sevgisi olmadan önce balık tutmanın ne demek olduğunu dahi bilmediğini söyleyen Demir, daha sonra balığa merak duyduğunu, kıyıda balıkçılık yaparken aldığı zevk yetmeyince tekne aldığını söyledi.

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Demir, "Daha sonra tekneyi büyüttüm. Şimdi yeniden büyütmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda tur yapmaya başladık. 3-4 arkadaş açılıyoruz, balığımızı tutuyoruz. Hem keyif hem ticaret yapmaya başladım. Balık tutkusu tekne sahibi yaptı yani beni. Tekne sahibi olmak da kolay değil, çok masraflı" ifadelerini kullandı.

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