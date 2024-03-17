İmamoğlu'ndan mülakat çıkışı. Hani kaldıracaktınız ne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş ile Salacak’ın ardından günün 3. açılış törenini Maltepe’de gerçekleştirdi. Maltepe Cumhuriyet Meydanı ve Maltepe Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi açılışı yapan İmamoğlu açılış öncesinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen ile seçim otobüsüyle ilçe turu yaptı. İmamoğlu zaman zaman durarak toplanan vatandaşlara seslendi.

“91 YAŞINDAKİ DÜRDANE ANNEMİZİ GÖRÜNCE İÇİM PARÇALANDI”

Bu yılı emekliler yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere 10 bin lira maaş ile geçinmeyi hak gördüğünü söyleyen İmamoğlu "Millet geçinemiyor. Öyle değil mi? Hayat pahalılığı çok büyük. Emekliler zam isteyince ne yanıt verdi? ‘Siz bütçeye yüksünüz, size zam yapamam’ dedi. Eskiden ne diyordu? Hatırlayın; ‘millet millet’ diyen gitti, yerine milleti yük gören bir lider geldi. Geçen haberlerde gördüm. İçim parçalandı. Tam 91 yaşındaki Dürdane annemizi izlediniz mi? 5 lira daha ucuz diye Ramazan pidesi almak için Halk Ekmek kuyruğuna girmiş ve saatlerce beklemiş. Diyor ki, ‘Eskiden de bazen kuyruk vardı ama alacağımızı çuvalla alırdık. Ben böyle pahalılık görmedim’ diyor. Haksız mı Dürdane Abla?

“ORTADA NE METRO VAR NE ÜÇ KATLI TÜNEL”

İstanbul'da yaşanan başka bir unutkanlık anlatacağını söyleyen İmamoğlu metrolara değinerek "10 yıl öncesinden milyonlarca lira harcayıp filmler, reklamlar yaptılar. Havalı tanıtım programları ile sizleri aldattılar. Mega proje; Avrupa yakasından Bakırköy, İncirli’den başlayıp Söğütlüçeşme’de sözüm ona bitecek bir sistemi söyleyip durdular. Boğaz’ı üç katlı tünelle geçeceklerdi. Hatırlıyor musunuz filmleri? Orta tünelde metro, alt ve üst tünelde arabalar…. Aradan ne kadar zaman geçti? Tam 10 yıl. Ortada ne metro var ne üç katlı tünel ne de İncirli’den başlayıp Söğütlüçeşme’de biten metro yolu. Tabii ona bu soruları soran ne televizyon kaldı ne gazeteci kaldı. Hatırlatmıyorlar ki, cevabını versinler. Ne yapıyorlar? Hatırlatmıyorlar. Niçin? Çünkü korkuyorlar.

“HANİ GENÇLERİN BAŞARISI DİKKATE ALINACAKTI?”

10 yıl öncesini hatırlamakta zorlananlara 10 öncesi verilen bir sözü anlatan İmamoğlu "Sadece 10 ay öncesine. Ne yazıyor burada? ‘Doğru adımlarla yola devam. Kamuya işçi alımlarında, görevin getirdiği zorunluluk dışında mülakat kaldırılacak.’ Ne zaman söylediler bunu? 10 ay önce... 11’nci aydan gidiyoruz. Doğru mu? Kaldırdılar mı? Hayır."

Vatandaşların kendisini yoldan çevirerek mülakatları kaldırılmasını istediğini belirten İmamoğlu "Bu mülakatla alımlara bir son verilsin’ diyorlar. ‘Bıktık’ diyorlar. Kim diyor, biliyor musunuz? Gençler. Hani gençlerin başarısı dikkate alınacaktı? Hani ne oldu? Öyle bir şey var mı ortada? Bu vaat yerine getirmek için metro gibi kredi bulmaya da gerek yok. Bu vaat yerine getirmek için yurtdışından bir teknoloji vesaire bulup getirmeye de gerek yok. Bu vaat için alın teri harcanmasını da gerek yok. Bir talimat yeter... Değil mi? ‘Mülakatı kaldırın’ dese kalkacak ama." diye konuştu.

Hükümetin bir gecede kararname yazmakta usta olduğunu söyleyen İmamoğlu "Bir gecede kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediler mi? Orman alanlarını bir gecede imara açılmadı mı? Merkez Bankası’ndan bakanlara, atamalara gece yarısı kararnamesiyle karar vermediler mi Ama bu mülakatlar unuttular. "

“3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK VAADİ NE OLDU?”

Hükümetin 10 ay önce 3600 ek gösterge konusunda da vaatte bulunduğunu söyeyen İmamoğlu "Nerede? Yok ortada. O da yapılmadı. Seçimi kazanırsa onu da asla yapmayacak. Zaten kazanamayacak da. Sizler ona gereken dersi verirsiniz."

16-18 saat çalışan polislere de fazla mesai verilmediğini söyleyen İmamoğlu " Polislerimiz gece-gündüz bu milletin güvenliği için çalışıyorlar. Ayaklarına taş değmesin. Burunları kanamasın. 8 saat değil, 16-18 saat çalışıyorlar. Peki, 18 saat çalışan polisimize neden tek kuruş dahi fazla mesai vermiyorsunuz? Hafta sonu tatillerinde, iftarda, sahurda, bayramda, seyranda 7/24 koşturuyorlar mı? Diğer devlet memurlarına verdiğiniz fazla mesai ücretini, polisimize neden verilmez " diye sordu.