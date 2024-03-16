Sokak röportajında konuşan 84 yaşındaki kadının isyanı yürek yaktı: Pide mis gibi koktu alamıyorum

Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajında konuşan 84 yaşındaki kadının isyanı yürek yaktı: Pide mis gibi koktu alamıyorum
Bir sokak röportajında konuşan 84 yaşındaki kadın verdiği tepkiyle herkesin yüreğini sızlattı.

YouTube’da sokak röportajları yapan ‘Tüylü Mikrofon’ isimli kanalın mikrofonuna konuşan yaşlı bir kadının sözleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Gözlerimizi açalım” diyerek o sırada çevresinde bulunanlara seslenen 84 yaşındaki kadın, oturduğu evin kirasını ödeyemediğini ve geçinebilmek için bulaşıkçılık işi aradığını söyledi.

İlaçlarını almak için 100 lira borç aldığını aktaran yaşlı kadın, pide almak için bile parasının olmadığını dile getirdi.

Yaşlı kadın, röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Kirada oturuyorum, çocuklarım anca kendini geçindiriyor. Kiramı verecek durumda değilim ve iş arıyorum bulaşık yıkamak için. Bayram geldi geçti daha benim evime Kurban Bayramı et girmedi. Mis gibi geliyor pidenin kokusu ama alamıyorum. Biz bugün böyle kalırsak yarın daha beter olacağız. Gözümüzü açalım, gözümüzü açalım. Bu gözümüzü yumduğumuzdan biz böyleyiz."

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