Yaşlı çetenin soygununa prostat engeli. En genci 66 yaşında

İtalya'nın başkenti Roma'da özellikle postanelerde düzenledikleri soygunlarla tanınan çetenin bütün üyeleri yakalandı.

İhtiyar hırsızlardan oluştuğu belirtilen çetenin "Alman" lakaplı lideri Italo De Witt’in de, gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

YALNIZCA İHTİYARLARDAN OLUŞAN HIRSIZ GRUBU

75 yaşındaki De Witt, 1990'ların ortasında İspanyol Merdivenleri yakınlarındaki bir bankaya düzenlediği soygun ile ün kazanırken, 1995 yılında "zarif kıyafetler giyen" De Witt, öğle arasında Credito Italiano bankasına girerek 15 personeli rehin almıştı. De Witt, bugünkü değeriyle yaklaşık 210 milyon TL'ye denk gelen para ile bankadan çıkmıştı.

İngiliz The Guardian gazetesi, soygunların gerçekleştirilmesinden sorumlu kişinin 68 yaşındaki bir çete üyesi olduğunu, 66 yaşındaki başka bir üyenin de hedef alınan postanelerin anahtarlarını kopyalamakla görevli olduğunu yazdı.

Bazı soygunlarda ise, 50'li yaşlarının başındaki iki 'duvarcının' erişimi kolaylaştırmak için duvarlarda delikler açtığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda De Witt ve iki suç ortağı dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlenmesini kolaylaştırmakla suçlanan gruptan 3 kişi daha hakkında çeşitli önleyici tedbirler uygulandı.

SON SOYGUNA PROSTAT ENGELİ

Çete son olarak, geçtiğimiz yılın mayıs ayında düzenlenen bir soygundan sorumlu tutuldu. San Giovanni bölgesinde bir postaneyi soyan çetenin, yaklaşık 200 bin euro çaldığı ileri sürüldü.

La Repubblica gazetesi, başka bir soygunun ise "prostat sorunu nedeniyle suya düştüğünü" yazdı. Haberde idrarını tutamama sorunu yaşayan 66 yaşındaki çete üyesi prostat ameliyatı olduğu için planlanan operasyonun iptal edildiği belirtildi.