Yaşlı şahıs 'açık giyiniyorsunuz' diyerek kızları sözlü taciz edince tepki topladı

Bir metro yolculuğu sırasında yaşanan gergin anlar, sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı buldu. Yaşlı bir şahıs, karşısında oturan genç kızları açık giyindikleri gerekçesiyle sözlü olarak taciz etti. Tacize uğrayan kızlar büyük bir şaşkınlık ve rahatsızlık yaşarken, olaya şahit olan diğer yolcular arasında da gerilim arttı. Olayı fark eden ve duruma müdahale eden bir vatandaş, kızları savunarak yaşlı şahsa karşı çıktı. Bu müdahale üzerine şahıs, kızları ve onları savunan vatandaşı hedef alarak hakaretler savurmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte metro vagonunda gergin anlar yaşandı.