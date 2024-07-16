Yaşlı şahıs 'açık giyiniyorsunuz' diyerek kızları sözlü taciz edince tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yaşlı şahıs 'açık giyiniyorsunuz' diyerek kızları sözlü taciz edince tepki topladı

Metroda yaşlı bir şahıs, karşısında oturan kızları açık giyindikleri gerekçesiyle sözlü olarak taciz etti.

Bir metro yolculuğu sırasında yaşanan gergin anlar, sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı buldu. Yaşlı bir şahıs, karşısında oturan genç kızları açık giyindikleri gerekçesiyle sözlü olarak taciz etti. Tacize uğrayan kızlar büyük bir şaşkınlık ve rahatsızlık yaşarken, olaya şahit olan diğer yolcular arasında da gerilim arttı. Olayı fark eden ve duruma müdahale eden bir vatandaş, kızları savunarak yaşlı şahsa karşı çıktı. Bu müdahale üzerine şahıs, kızları ve onları savunan vatandaşı hedef alarak hakaretler savurmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte metro vagonunda gergin anlar yaşandı.

Son Haberler
Vahşice öldürülen Erva Raziye Asar'ın annesi kahreden detayı açıkladı Gündem
Vahşice öldürülen Erva Raziye Asar'ın annesi kahreden detayı açıkladı
Haftanın öne çıkanları Yazarlar
Haftanın öne çıkanları
Dişisel gelişim Yazarlar
Dişisel gelişim
Emekliye pasif, köpeğe aktif ötenazi Yazarlar
Emekliye pasif, köpeğe aktif ötenazi
Kentlerin muhafızı köpekler Yazarlar
Kentlerin muhafızı köpekler
Türkiye’ye dolar desteği… Yazarlar
Türkiye’ye dolar desteği…
Turizmi de boğazladık Yazarlar
Turizmi de boğazladık