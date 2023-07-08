Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaşlı ve engelli aylığı ödemelerine ilişkin konuştu. Peki, yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle yaşlı ve engelli aylığı ödemelerine zam geldiğini duyurdu. Peki, yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti.

Yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?﻿

Engelli ve yaşlı maaşı/aylığı alan vatandaşlar ödemelerinin doğum yılının son rakamına göre alıyor.

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde 3 ve 8 olanlar 8'inde 4 ve 9 olanlar ise 9'unda ödemelerini alıyor.

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