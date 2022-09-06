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Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme

Son dönemde AKP iktidarını destekleyen çıkışlarıyla gündem olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in hışmına uğradı.

Galeri Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:03
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 16:07
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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, bu defa babasına yaptığı gönderme ile gündemde.

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Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye röportaj veren Mehmet Ali Erbil, sözleri ile gündem oldu.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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"Eşcinsellik benim için sapkınlıktır" ifadelerini kullanan Erbil, LGBT bireyler hakkında, "Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız." demişti.

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DEVLET MÜDAHALE ETMELİ

Ardından Cem Yılmaz'ın son dizisi Erşan Kuneri'ye tepki gösteren Erbil, şu sözleri söyledi

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“Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Ama artık o da kendini tekrarlamaya başladı. Bir de son işi 'Erşan Kuneri' beni hayal kırıklığına uğrattı. Küfre dayalı komedi yapmış. Halk tarafından bu film kırmızı kart görmeli. Devletimiz de bence müdahale etmeliydi. Bu kadar olmaz... Ben erkek halimle bu küfürlerden utandım. 18 yaş ibaresi konmuş ama yine de bu kadar küfre dayalı yapılmamalı. Mizah zekaya dayalı yapılmalı, küfre dayalı olursa sonuç bu oluyor işte... Cem Yılmaz bana bu işi için teklifte bulunsaydı, kabul etmezdim. Böyle bir projede yer almak istemezdim."

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Son günlerde adı sıkça taciz haberleriyle de anılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, bu duruma daha fazla dayanamayarak, babası hakkında sitemkar bir paylaşımda bulundu.

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Babasının, muhalif bir ifadesini paylaşan Yasmin, paylaşıma 'Bu halini özledim' notunu düştü.

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İşte o paylaşım…

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Yasmin'den babasına: "Ben bu halini özledim."

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Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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İşte o karelerden bazıları…

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