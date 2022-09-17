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  • Mehmet Ali Erbil 'dilenci' sözünü affetmedi. Ünlü şovmen Ece Ronay'a dava açtı

Mehmet Ali Erbil 'dilenci' sözünü affetmedi. Ünlü şovmen Ece Ronay'a dava açtı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuş ve 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bu kez Erbil, ‘dilenci’ yorumunda bulunan Ece Ronay’dan şikayetçi oldu. 

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:59
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Ünlü şovmen Ece Ronay'a dava açtı! Mehmet Ali Erbil 'dilenci' sözünü affetmedi

Mehmet Ali Erbil 'dilenci' sözünü affetmedi. Ünlü şovmen Ece Ronay'a dava açtı
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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil arasında sular bir türlü durulmuyor. 

Uzun süredir şov programlarına ara veren Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar açarak hediye istemeye başladı. 

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne sürerek gündeme gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in TikTok’taki canlı yayınıyla ilgili "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" yorumunu yaptı.

Ronay’ın kendisine ‘dilenci’ dediğini öne süren Erbil, saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ECE RONAY'A ATTIĞI MESAJLAR İFŞA OLMUŞTU

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı özel mesajları ifaş ederek tacize uğradığını iddia etmişti. Erbil ise mesajların ifşa olmasının ardından telefonun kendisinde olmadığını ve o mesajları kendisinin yazmadığını söylemişti. Ronay için "Memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" diyerek herkesi şoke eden Erbil hakkında "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
 

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