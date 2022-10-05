Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin itiraf etti. Takipçileri sürekli olarak soruyordu

Bikinili ve dekolteli paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan 1995 doğumlu Yasmin Erbil, son zamanlardaki paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini daha fazla çekmeyi başardı.

Erbil'in yüzünde değişiklikler olduğunu söyleyen takipçileri Yasmin'e bunun nedenini sorup duruyordu.

Genç kadın onlarca yorum ve sorunun ardından sonunda gerçeği itiraf etti. Dudaklarına bir şey yaptırmadığını söyleyen Yasmin Erbil, suratına masseter botoks yaptırdığını itiraf etti.

MASSETER BOTOKS NEDİR?

Masseter botoks; çene yapısını incelterek kare görünümünden ziyade daha ince ve oval bir yüze kavuşmayı sağlar. Çene kaslarına yapılan bu botoks işlemiyle çene kaslarının boyutu küçülür. Böylece, daha ince ve belirgin çene hattına kavuşmuş olursunuz.