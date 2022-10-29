Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı. Fotoğraf paylaşıp sonra hemen sildi

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla gündeme geldi.

SEVGİLİSİNİ PAYLAŞIP SİLDİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yasmin Erbl'in bir süredir 2021 Survivor ikincisi Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı ileri sürülüyordu.

Hakkındaki aşk iddiasına sessiz kalan Erbil, Instagram hesabından yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu paylaştı. Fark etmeden ilişkisini ilan eden genç isim, paylaşımını kısa sürede sildi.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Yiğit Poyraz, son olarak sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyordu.

İşte o paylaşım...

