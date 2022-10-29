29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı. Fotoğraf paylaşıp sonra hemen sildi

Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı. Fotoğraf paylaşıp sonra hemen sildi

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yanlışlıkla gözlerden uzak aşk yaşadığı eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın fotoğrafını yayınladı. Kısa sürede durumu fark eden Erbil, paylaşımını hemen kaldırdı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 17:05
Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Survivor aşkı ortaya çıktı! Önce paylaştı sonra sildi

Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı. Fotoğraf paylaşıp sonra hemen sildi
+
Aa
-

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla gündeme geldi. 

SEVGİLİSİNİ PAYLAŞIP SİLDİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yasmin Erbl'in bir süredir 2021 Survivor ikincisi Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı ileri sürülüyordu.

Hakkındaki aşk iddiasına sessiz kalan Erbil, Instagram hesabından yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu paylaştı. Fark etmeden ilişkisini ilan eden genç isim, paylaşımını kısa sürede sildi.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Yiğit Poyraz, son olarak sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyordu.

İşte o paylaşım...
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
3
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
4
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
5
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
6
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
7
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Macaristan'da "acil durum" uzatıldı
﻿Macaristan'da
﻿Macaristan'da "acil durum" uzatıldı
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.