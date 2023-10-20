Yatakta kızıl tüy gören fenomen erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizi pahalıya patlayacak

Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, evine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görmesi üzerine sevgilisini başından yaraladı.

Çift birbirini darp ederken olay yargıya taşındı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Sevgilisine "Bunlar kimin?" sorusunu yönelten fenomen, "Battaniyenin tüyleri" cevabını aldı. Ancak bununla tatmin olmayan fenomen, erkek arkadaşını itip sert bir cisimle başından yaraladı. Birbirlerini darp eden çift, karşılıklı şikâyetçi oldu. V.Y., darp raporu aldı. Güler'in basit yaralama suçundan 1.5 yıl hapsi isteniyor.

İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ

Karakolda ifade veren fenomen sevgilisinin kendisine borcu olduğunu, parayı istediğini ama olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Genç kadın eve gitmek istediğini söylediğinde erkek arkadaşının kollarını tutup darp etmeye başladığını, bu sırada kendisini savunmak için eline geçirdiği cisimle başına vurduğunu ifade etti.

1,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma sonunda raporla ve fenomenin ifadesinde itiraf etmesiyle V.Y.'nin darp edildiğini belirten savcılık, Güler hakkında 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.