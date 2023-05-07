Yatırımcının terk ettiği Türkiye için Financial Times’ten 14 Mayıs analizi

Uluslararası finans basınının 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye’ye yönelik ilgisi sürüyor.

İngiliz Financial Times gazetesinde dün Adam Samson imzasıyla çıkan analize göre, uluslararası fon yöneticileri, seçimleri hangi parti kazanırsa kazansın, Türkiye ekonomisinin yabancı yatırımcılar nezdinde itibarını yeniden kazanmasının zor bir görev olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

YATIRIMCILAR BEKLEMEDE KALACAK

Analize göre, yatırımcılar Türkiye’de bir değişimin gerekli olduğunu söylese de, muhalefet kazansa bile oluşacak koalisyon nedeniyle kalıcı bir değişim yaşanabileceği konusunda endişeli. Fon yöneticileri ise Türkiye’de kalıcı değişim gerçekleşene kadar yatırımcıların harekete geçmeyeceği görüşünde.

Londra merkezli GAM’ın gelişmekte olan piyasalar yatırım direktörü Paul McNamara, “Türkiye’de yanlış giden bir sürü değişken var ve bunları doğru yere yerleştirmek çok zor olacak. Yatırımcılar Türkiye’ye para aktarmak için acele etmeyecek” dedi.

‘YABANCILAR TARAFINDAN TERK EDİLMİŞ BİR PAZAR’

Analizde Türkiye’nin ekonomik gidişatına ilişkin endişelerin ve lira üzerindeki baskıyı hafifletmek için alınan önlemlerin yatırımcıların çekilmesine neden olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan East Capital’in kıdemli danışmanı Emre Akçamak, “Burası yabancılar tarafından neredeyse tamamen terk edilmiş bir pazar” dedi.

“Muhalefetin ekonomiyi onarmak için atacağı tüm adımlar, yolda yeni tümsekler yaratacaktır” diyen Akçamak, yatırımcıların harekete geçmeye karar vermeden önce “ekonomi yönetiminde dönüm noktaları beklediklerini” sözlerine ekledi.

Akçamak, özellikle Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin “neredeyse tükenmek üzere” olması nedeniyle Türkiye’nin mevcut politikalar çerçevesinde “kırılma noktasına” yaklaştığını söyledi.