Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun!

CHP’nin iki gözde büyükşehir belediye başkanları Yavaş ile İmamoğlu hakkında canlı yayında Gazeteci Altan Sancar tarafından ilginç bir iddia gündeme getirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “İki forvetimiz var” dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında gerilim yaşandığı iddia edildi.

“DURDURMANIZI RİCA EDİYORUM”

Tv100 ekranlarına konuk olan Gazeteci Altan Sancar, “Yerel seçim öncesi Mansur Bey Ekrem Beyi arıyor ‘Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun’ diyor.

“TELEFONU YÜZÜNE KAPATTI”

Ekrem Bey ‘Bu hesapların bizimle ilgisi yok’ diyor. Fakat Mansur Bey bu cevaptan tatmin olmuyor ‘Durdurmanızı rica ediyorum’ gibi bir cümle kullanıp telefonu Mansur Yavaş'ın yüzüne kapatıyor.” İfadelerini kullandı.