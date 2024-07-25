İstanbul’da gündüz vakti sokak ortasında taciz! Yabancı erkek genç kızı çileden çıkardı

Skandal olay İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşandı. Evinden çıkan genç kız sokakta yürürken, yabancı uyruklu erkek bir şahıs tarafından takip edildi.

TAKİP ETTİ, NUMARASINI İSTEDİ

Genç kızı takibini sürdüren şahıs, bir süre sonra yanına yaklaşarak WhatsApp telefon numarasını istedi.

“SEN KİME LAF ATIYORSUN?”

Duruma tepki gösteren genç kız, “Ne diyorsun sen hayırdır? Sen kime laf atıyorsun oğlum, bana bak bana sen kimsin WhatsApp telefon numaramı soruyorsun, yürü ulan” diye konuştu.